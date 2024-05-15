مالية اقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه سيتم اليوم توزيع رواتب شهر نيسان للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي الشهداء وضحايا الأنفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد اعلنت، أمس الثلاثاء، إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان و فئات المستحقين لشهر نيسان الماضي.