لإحياء التراث الكوردي.. انطلاق مهرجان "ذوي الشهداء" الفلكلوري في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، فعاليات مهرجان ذوي الشهداء الفلكلوري في بارك آزادي، بمشاركة واسعة من عوائل الشهداء الذين قدموا عروضاً فنية وتراثية تعبّر عن عمق الفلكلور الكوردي.

وقالت عزيمة حسيب، المشرفة على المهرجان، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يضم أكثر من 30 مشاركاً من ذوي الشهداء، قدموا عروضاً فلكلورية متنوّعة من الأغاني والرقصات الشعبية الكوردية، إضافة إلى عرض الأزياء الكوردية التقليدية والأعمال اليدوية القديمة التي توارثها الأجداد".

وأضافت أن "المهرجان يقام بدعم من رئاسة بلدية السليمانية وإدارة بارك آزادي، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية"، مشيرةً إلى أن "هدف المهرجان هو تسليط الضوء على الفلكلور الكوردي القديم، والحفاظ على الموروث الشعبي للأجيال القادمة، فضلاً عن دعم ذوي الشهداء وإبراز دورهم في صون الهوية الثقافية الكوردية".

وشهد المهرجان في يومه الأول إقبالاً واسعاً من المواطنين والزوار الذين تفاعلوا مع العروض التراثية، فيما تستمر فعالياته حتى مطلع الأسبوع المقبل في أجواء احتفالية تعبّر عن الوفاء للشهداء وتأكيد الارتباط بالتراث الكوردي الأصيل.