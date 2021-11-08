"لن ننتظر بغداد".. كوردستان تشرع بتغيير لوحات المركبات

شفق نيوز/ أعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، يوم الاثنين، قرب البدء بتغيير لوحات السيارات في الاقليم، ملوحاً إلى تأخر اجراءات الحكومة الاتحادية في بغداد بهذا الصدد.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، باربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، "كانت لدينا النية بتبديل لوحات السيارات لتكون وفق المعاير العالمية، ولكن بعدها جاءت بغداد على الخط وطالبت وزارة الداخلية التنسيق بهذا الخصوص".

وأضاف "فعلاً ابرمنا اتفاقية وعقدنا اتفاقا مع شركة المانية بشكل مشترك، وقررنا البدء بها خلال الاشهر القليلة القادمة".

وتابع قائلاً "لن ننتظر بعد، ولاندري هل بغداد ستتخذ نفس الخطوة معنا او لا.. لكننا لن ننتظر بعد".

وبخصوص السيارات التي لاتملك اوراقا رسمية ومعلومات عنها وكيفية ترقيمها، قال الوزير: "طلبنا قبل فترة من جميع المديريات كل البيانات عن عدد السيارات غير المسجلة ودراسة كيفية معالجتها وحاليا لدينا ارقاماً عن عددها ولكن لانكشف عنها"، مؤكداً "ستتم معالجة هذه السيارات ايضا وفق القانون".

يذكر أن مديريَّة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اعلنت منتصف شهر تشرين الاول الماضي، عزمها ابرام عقد مع شركة عالمية لتنفيذ مشروع توحيد لوحات المركبات باللغة الانكليزية بالتنسيق مع اقليم كوردستان.