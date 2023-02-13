للمرة الأولى.. كوردستان تنتج الطاقة الكهربائية من "الغاز المهدر" في حقولها النفطية

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إنتاج الكهرباء من الغاز المهدر من الحقول النفطية للمرة الأولى في الإقليم بمنطقة كرميان، فيما لفتت إلى سعيها لزيادة هذا الإنتاج.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "إحدى الخطوات المهمة للتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان هي وضع الحد من الغاز السام وإنتاج الكهرباء من الغاز المهدر أو العادم من حقول النفط التي تلوث البيئة، ولهذا الغرض لأول مرة في إقليم كوردستان يتم إنتاج الكهرباء من الغاز المهدر من حقول النفطية".

وأضاف البيان أنه "تم الانتهاء من محطة توليد الكهرباء في كرميان بقدرة 165 ميغاوات والتي تولد الكهرباء من الغاز العادم أو المهدر من آبار نفط الحصيرة في عام 2021، إذ يوفر المشروع 118 فرصة عمل محلية لسكان المنطقة"، مبينا أن "مساحة المحطة تبلغ 35 دونماً وتتكون من 180 مولداً و 45 محولاً، وتبلغ سعة كل مولد 0.9 ميغاوات، ويبلغ إنتاجها اليومي أكثر من 100 ميغاوات والجهود مستمرة لزيادة هذه الكمية".

وتابع البيان أن "التشكيلة الوزارية التاسعة ستعمل على تقليل الغاز السام وحماية البيئة من غاز مهدر في حقول النفط، بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية سيكون لهذه المحطة أيضا فائدة كبيرة لزيادة ساعات التزويد بالكهرباء في إدارة گرميان".