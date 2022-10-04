للمرة الثانية خلال ساعات.. طائرات مسيرة تقصف مناطق في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان، يوم الثلاثاء، بقيام طائرات مسيرة بقصف مناطق في قضائي بينجون وشاربزير بمحافظة السليمانية، فيما رجحا ان يكون القصف تركياً كونه استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدران الذان فضلا عدم الكشف عن نفسيهما لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة قامت وللمرة الثانية على التوالي خلال هذا اليوم بقصف قرية كوشك في قضاء شاربزير التابع لمحافظة السليمانية".

كما قامت طائرة مسيرة أخرى وفقاً للمصدرين بقصف "قرية زەردکا في قضاء، بينجوين بالتزامن مع قصف قضاء شاربزير".

وبين المصدران ان "حجم الاضرار لم يتبين لغاية الان".

ورجح المصدران ان "تكون طائرات تركية كونها استهدفت مقار حزب العمال الكوردستاني".

وقامت طائرة مسيرة ظهر اليوم الثلاثاء باستهداف عجلة تقل اعضاء في حزب العمال الكوردستاني ادت الى مصرع احد الاعضاء، واصابة اخرين في قضاء، شاربازير التابع لمحافظة السليمانية.