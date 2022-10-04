سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

للمرة الثانية خلال ساعات.. طائرات مسيرة تقصف مناطق في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-04T17:08:20+0000
للمرة الثانية خلال ساعات.. طائرات مسيرة تقصف مناطق في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان، يوم الثلاثاء، بقيام طائرات مسيرة بقصف مناطق في قضائي بينجون وشاربزير بمحافظة السليمانية، فيما رجحا ان يكون القصف تركياً كونه استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدران الذان فضلا عدم الكشف عن نفسيهما لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة قامت وللمرة الثانية على التوالي خلال هذا اليوم بقصف قرية كوشك في قضاء شاربزير التابع لمحافظة السليمانية".

كما قامت طائرة مسيرة أخرى وفقاً للمصدرين بقصف "قرية زەردکا في قضاء، بينجوين بالتزامن مع قصف قضاء شاربزير".

وبين المصدران ان "حجم الاضرار لم يتبين لغاية الان".

ورجح المصدران ان "تكون طائرات تركية كونها استهدفت مقار حزب العمال الكوردستاني".

وقامت طائرة مسيرة ظهر اليوم الثلاثاء باستهداف عجلة تقل اعضاء في حزب العمال الكوردستاني ادت الى مصرع احد الاعضاء، واصابة اخرين في قضاء، شاربازير التابع لمحافظة السليمانية.

related

شكوى للنائب العام بشأن نقص الأموال في بنوك السليمانية

Date: 2022-08-28 07:30:20
شكوى للنائب العام بشأن نقص الأموال في بنوك السليمانية

متى سيعود ملا بختيار إلى السليمانية بعد رحلته العلاجية؟

Date: 2021-11-06 10:31:46
متى سيعود ملا بختيار إلى السليمانية بعد رحلته العلاجية؟

رئيس اقليم كوردستان يزور السليمانية

Date: 2022-05-21 11:00:20
رئيس اقليم كوردستان يزور السليمانية

تركيا تعلن تصفية قيادي بحزب العمال خلال عملية استخباراتية في السليمانية

Date: 2021-06-22 09:10:12
تركيا تعلن تصفية قيادي بحزب العمال خلال عملية استخباراتية في السليمانية

البرزنجي يفصح عن الوضع الصحي لجرحى القصف التركي الراقدين بمستشفيات كوردستان

Date: 2022-07-23 15:43:20
البرزنجي يفصح عن الوضع الصحي لجرحى القصف التركي الراقدين بمستشفيات كوردستان

في السليمانية.. اعتقال 914 مطلوباً خلال شهر واحد بتهم مختلفة

Date: 2019-09-08 13:58:01
في السليمانية.. اعتقال 914 مطلوباً خلال شهر واحد بتهم مختلفة

كوردستان تسجل 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-06-08 20:44:23
كوردستان تسجل 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا

شيخ الطريقة الكسنزانية يوارى الثرى لمثواه الاخير في السليمانية واخذ البيعة لولده

Date: 2020-07-10 19:09:37
شيخ الطريقة الكسنزانية يوارى الثرى لمثواه الاخير في السليمانية واخذ البيعة لولده