للقاء بابا الفاتيكان ومسؤولي إيطاليا.. رئيس إقليم كوردستان يصل روما في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى روما يوم الأربعاء في زيارة رسمية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، أن بارزاني سيلتقي خلال زيارته بابا الفاتيكان، ورئيس الوزراء الإيطالي ومسؤولين آخرين يوم الخميس.

وأضاف أن اجتماعات الرئيس نيجيرفان بارزاني وقداسة البابا ورئيس الوزراء ميلوني ستركز على تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المتبادل والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق لبابا الفاتيكان فرانسيس، أن أجرى زيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد، في آذار 2021، والتقى مسؤولي الإقليم، بمن فيهم الرئيس نيجيرفان بارزاني.

وكان نيجيرفان بارزاني قد زار الفاتيكان في كانون الثاني يناير 2018 عندما كان رئيساً لحكومة الإقليم، وأجرى مباحثات بملفات عدة مع البابا.