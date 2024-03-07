لزيادة التنسيق مع الحكومة.. نقاشات في اربيل تجمع 150 منظمة غير حكومية (صور)

شفق نيوز/ اقامت دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس وزراء كوردستان جلسة نقاشية مع المنظمات العاملة في الاقليم .

وقال الناشط المدني محمد صباح لوكالة شفق نيوز، ان "هذه الجلسة النقاشية أقيمت في مدينة اربيل من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية وجمعت عددا من المنظمات العاملة في اقليم كوردستان وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقة والتعاون والمشاركة بين هذه المنظمات مع حكومة اقليم كوردستان ".

وأضاف أن "العديد من المنظمات الدولية والمحلية شاركت في هذه الجلسة النقاشية والتي تختص في مسائل حقوقية و بيئية وإنسانية وغيرها ".

وحول أهمية هذه الجلسة، أوضح صباح أن "الجلسة ستساهم في تطوير العلاقات مع الجهات الحكومية وزيادة التنسيق المشترك ما يفتح الباب أمام رفع فاعلية عمل هذه المنظمات وخدماتها".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان 150 منظمة دولية ومحلية شاركت في الجلسة النقاشية بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية في اقليم كوردستان.