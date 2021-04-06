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كوردستان.. أمريكا تدخل قطاع الكهرباء عبر قروض وشركات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T14:24:19+0000
كوردستان.. أمريكا تدخل قطاع الكهرباء عبر قروض وشركات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة الأميركية ابدت استعدادها لدعم حكومة وشعب كوردستان في مختلفة المجالات، مشيرة الى ان الجانب الاميركي سيقدم قروضاً للاقليم الى جانب مساهمة الشركات في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة ومن بينها مشاريع الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير كمال محمد صالح، استقبل اليوم قنصل القسم الاقتصادي في القنصلية العامة الاميركية في اربيل، ليزا بو دونلي، لافتا الى ان دونلي اكدت على مساندة بلادها للحكومة والشعب الكوردستاني بصورة عامة ومشاريع واعمال وزارة الكهرباء بصورة خاصة.

واضاف ان دونلي تحدثت عن مشاركة الحكومة الاميركية عن طريق القروض والشركات لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة في اقليم كوردستان ومن بينها مشاريع الكهرباء.

واشار البيان ان وزير الكهرباء وفضلا عن تقديم الشكر للحكومة والشعب الاميركي، تطرق لعدد من المشاريع الاستراتيجية لوزارة الكهرباء وطالب كبريات الشركات الاميريكية بالمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع وخصوصا مشروع سكادا للسيطرة على الكهرباء وتنفيذ وانشاء عدد من محطات تحويل الكهرباء (400 كي في) وتنفيذ مشروع انتاج الكهرباء المشابه لمحطة كرميان الغازية بالاستفادة من الغاز المهدور في المناطق المختلفة في الاقليم.

كما تطرق الوزير الى اهمية مد انبوب غازي الى محطة 1000 ميغاواط لكهرباء كواشي في محافظة دهوك التي من الممكن ان تنفذ من قبل وزارة الثروات الطبيعية وهو ما له اهمية كبيرة من اجل رفع قدرة انتاج الكهرباء في اقليم كوردستان.

واكد البيان ان القنصل الاقتصادي اعربت عن الاستعداد للمساهمة بذلك عن طريق الوزارات المختصة في بلادها وتوجيه دعوة لعدد من كبريات الشركات الاميركية من اجل التفاوض والجلوس مع وزارة الكهرباء، مبينا انها طرحت اليات وصيغ منح القروض طويلة الامد وذات فوائد قليلة جدا.

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