كوردستان.. أكثر من 13 ألف ضحية و3 آلاف حقل ألغام

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية شؤون الألغام في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وجود أكثر من 3 آلاف حقل ألغام و10 آلاف قطعة من مخلفات الحرب والمتفجرات غير المنفجرة داخل أراضي الإقليم.

وذكرت المديرية، في بيان بمناسبة "يوم شهداء العمل في مجال الألغام"، ورد لوكالة شفق نيوز، أن انتشار هذا العدد الكبير من الألغام والمخلفات الحربية يشكل "عقبة خطيرة" أمام جهود الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن العديد من هذه الحقول تقع على الطرق الرابطة بين المدن والمناطق العامة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الخدمية.

وأضاف البيان أن "35 من العاملين في المنظمات والشركات المتخصصة بإزالة الألغام فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم، فيما أصيب 67 آخرون بجروح متفاوتة".

وبحسب المديرية، فقد تمكنت فرق إزالة الألغام حتى الآن من تطهير 576 كيلومتراً مربعاً من أصل 776 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الملوثة، وأُعيد تسليمها إلى أصحابها بعد التأكد من خلوها من المخاطر.

ودعت الجهات المعنية إلى "تطبيق الحقوق والمطالب الخاصة بالعاملين في هذا المجال، وضمان توفير الامتيازات القانونية لهم تقديراً لطبيعة مهنتهم الخطرة وتضحياتهم الكبيرة".