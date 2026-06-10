كوردستان.. إغلاق مصيف أحمد آوا مؤقتاً للبحث عن طفلة سقطت بمياه الشلال

شفق نيوز- حلبجة

أعلنت إدارة محافظة حلبجة، اليوم الأربعاء، إغلاق مصيف أحمد آوا مؤقتاً أمام الزائرين والسياح، لإتاحة المجال أمام فرق الإنقاذ والدفاع المدني لمواصلة عمليات البحث عن طفلة فُقدت إثر سقوطها في مياه شلال زَلَم.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة حلبجة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرار الإغلاق جاء بسبب استمرار عمليات البحث عن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، سقطت في مياه الشلال داخل منطقة المصيف، مؤكداً أن الفرق المختصة تواصل جهودها المكثفة للعثور عليها.

وأوضح البيان أن إغلاق المصيف ليوم واحد يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة وتسهيل حركة فرق الإنقاذ والدفاع المدني أثناء تنفيذ مهامها، بعيداً عن الازدحام الذي تشهده المنطقة خلال الموسم السياحي.

ودعت إدارة المحافظة المواطنين والسياح إلى الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة والتعاون مع الفرق الميدانية لضمان نجاح عمليات البحث.

ومنذ مساء أمس الثلاثاء، استنفرت المديرية العامة للدفاع المدني فرقها عقب تعرض طفلة تنحدر من إحدى محافظات وسط العراق لحادث سقوط في مياه شلال زَلَم داخل مصيف أحمد آوا، فيما لا تزال عمليات البحث عنها مستمرة.

ويُعد مصيف أحمد آوا من أبرز الوجهات السياحية في محافظة حلبجة، ويستقطب سنوياً آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية، لا سيما خلال فصل الصيف.