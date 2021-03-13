كوردستان.. رواج سوق المكسرات والحلويات خلال نوروز (صور)

شفق نيوز/ تشهد أسواق مدينة السليمانية وبقية مناطق إقليم كوردستان، رواجاً كبيراً، خلال موسم أعياد نوروز التي يستعد السكان لإقامة طقوسها الأسبوع المقبل.

وتشتهر السليمانية ، بالمكسرات المتنوعة الجوز والفستق اللوز والفواكه المجففة كالتين والتوت وانواع الحلويات الباسوق والسجق والحلقوم ومن السما.

يقول كاك هوشمن وهو أحد اصحاب محل بيع المكسرات في المدينة، لوكالة فق نيوز، إن "الاسواق جيدة هذه الايام بوجود السياح العرب وقرب اعياد نوروز فالطلب على المكسرات المتنوعة تزاد وخاصة الجكليت والفستق فهي من اساسيات المائدة الكوردية".

ويضيف أن "السياح يحبون أن يهدوا اقاربهم واصدقائهم هدايا عند عودتهم الى محافظاتهم".

ويلفت هوشمن إلى أن "الاسعار ازدادت نسبيا بسبب ارتفاع سعر الدولار ولكن هذا لم يمنع من تبضع الناس للمكسرات والحلويات".

وتقول ام سازان وهي احدى الزبائن وهي تشتري الحلويات استعدادا لاعياد نوروز، إن "العادات الكوردية منذ القدم هي كرم الضيافة وخاصة في ايام عيد نوروز , فالمكسرات من الفستق والجوز والحلويات هي اول ضيافة تكون في استقبال المهنئين في اول يوم نوروز, وكذلك الضيوف من العائلة والاصدقاء".

وتوضح أن "الاحتفالات هذا العام اقتصرت على العائلة والغيت الاحتفالات الكبيرة بسبب الاجراءات التي اتخذتها حكومة الاقليم لعدم تفشي فايروس كورونا".