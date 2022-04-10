كوردستان تعيد كل من احيل على التقاعد بغير درجته الوظيفية الى الحقيقية

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، اعادة كل شخص احيل على التقاعد بدرجة وظيفية خاصة أعلى من استحقاقه إلى درجته الحقيقية.

وقالت دائرة المعلومات والاعلام بحكومة الاقليم في بيان صدر بشأن حسم ملفات التقاعد للدرجات الخاصة في كوردستان، وورد لوكالة شفق نيوز، إن المدير العام للتقاعد في الاقليم حازم اسماعيل أكد أن في قانون الاصلاح هناك مادة تتحدث عن أن اي شخص يحال على التقاعد بدرجة لا يستحقها اعلى من درجته الحقيقية فانه يتوجب استرداد تلك الدرجة منه.

واضاف البيان: على اساس تلك المادة ارسل المدير العام للتقاعدفي الاقليم يوم 7 نيسان 2022 كتاباً وقائمة بعناوين لمجلس الوزراء من اجل تغيير درجاتهم.

وأضاف البيان: نظراً لكونه ليس من صلاحيات مديرية التقاعد استعادة تلك الدرجات منهم، فأن لها أن ترسل كتاباً الى مجلس الوزراء تطالبه فيه بتغيير العناوين الحقيقية او تعديل الدرجات للدرجة التي يستحقونها، مشيراً إلى تشكيل لجنة تعمل على جمع الاسماء وارسالها بقائمة الى مجلس الوزراء لتعديل الرواتب التقاعدية واعادتهم الى درجتهم الحقيقية

وبشأن الاشخاص الذين توجد نواقص في ملفاتهم، أكد حازم اسماعيل أنه يتوجب على هؤلاء الاشخاص اعادة خدماتهم الحقيقية مثل خدمة البيشمركة او الفصل او التغرب، موضحاً أن من عمره قد تعدى 45 عاما ووصلت خدمته الى 15 عاما حينها يتمكن من ان يحال على التقاعد.