كوردستان تضع شروطا على بيع وشراء الوحدات السكنية

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن وضع شروط لبيع وشراء الوحدات في المشاريع السكنية، محذرة من اجراءات قانونية بحق الجهات والاشخاص المخالفين لتلك الشروط.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع رئيس الهيئة محمد شكري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان "المشاريع السكنية التي لم يتم تمليكها، لايجوز استلام الاموال من احد اثناء تغيير العقد والشراء والبيع للوحدات من قبل المواطنين".

واشار الكتاب الى انه لا يجوز حتى فرض المال على المحامين، وعكس ذلك فان اجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين.