سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تضع شروطا على بيع وشراء الوحدات السكنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-27T14:23:50+0000
كوردستان تضع شروطا على بيع وشراء الوحدات السكنية

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن وضع شروط لبيع وشراء الوحدات في المشاريع السكنية، محذرة من اجراءات قانونية بحق الجهات والاشخاص المخالفين لتلك الشروط.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع رئيس الهيئة محمد شكري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان "المشاريع السكنية التي لم يتم تمليكها، لايجوز استلام الاموال من احد اثناء تغيير العقد والشراء والبيع للوحدات من قبل المواطنين". 

واشار الكتاب الى انه لا يجوز حتى فرض المال على المحامين، وعكس ذلك فان اجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين.

related

طهران تقحم السليمانية بقضية الاحتجاجات في إيران

Date: 2019-11-21 13:01:08
طهران تقحم السليمانية بقضية الاحتجاجات في إيران

غداة هجوم بعشيقة.. تركيا تقصف محيط قرية بإقليم كوردستان

Date: 2021-04-15 18:57:36
غداة هجوم بعشيقة.. تركيا تقصف محيط قرية بإقليم كوردستان

الكاظمي يوقع على إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

Date: 2021-06-25 08:43:58
الكاظمي يوقع على إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

صاعقة رعدية تقتل راعياً في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-07 08:54:26
صاعقة رعدية تقتل راعياً في إقليم كوردستان

مسرور بارزاني يعلق على قطع بغداد لرواتب اقليم كوردستان

Date: 2020-04-27 16:17:54
مسرور بارزاني يعلق على قطع بغداد لرواتب اقليم كوردستان

مبتكر القلب الصناعي الطبيب الكوردي آزاد النجار بضيافة مسرور بارزاني

Date: 2021-02-07 08:57:56
مبتكر القلب الصناعي الطبيب الكوردي آزاد النجار بضيافة مسرور بارزاني

اجتماع حاسم لمصير دوام الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-13 11:01:11
اجتماع حاسم لمصير دوام الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان

داخلية اقليم كوردستان تمدد الحظر في اربيل والسليمانية

Date: 2020-03-15 13:57:18
داخلية اقليم كوردستان تمدد الحظر في اربيل والسليمانية