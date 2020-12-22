كوردستان تستعد لاستقبال المحتفلين برأس السنة الجديدة ومخاوف من حظر شامل تفرضه بغداد

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الفنادق والمطاعم في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اتخاذها الإجراءات اللازمة لاستقبال زوار الإقليم المحتفلين بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، مشيرة إلى توافد مئات العائلات إلى الإقليم.

وقال شكر عزيز نائب رئيس رابطة المطاعم والفنادق الكردستانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "حركة توافد السياح جيدة لغاية الآن، وسنعلن عن نسبة الحجوزات بعد تاريخ الـ26 من الشهر الجاري".

منع المراهقين

وأضاف عزيز؛ أن "في هذا العام أجرينا تعديلات على عملية توافد السياح وبالتنسيق مع بغداد منعنا من خلال هذه الإجراءات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وسوف لن يتم السماح لهم بدخول الاقليم الا مع العائلات".

ولفت إلى أن "هؤلاء الشباب الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة كانوا يتسببون بمشاكل وعند مثولهم أمام القاضي كان يظهر ان اعمارهم اقل من 18 سنة ويتسبب هذا في احراج الجهات القضائية".

وأشار إلى أن "هناك شركات وهمية كانت تعد الناس بتنظيم سفرات سياحية بأسعار رخيصة، ولكنها تترك السياح بمركز المدينة دون أن تنظم لهم جولات للاماكن السياحية".

إجراءات وقائية

وأكد عزيز؛ أن "إدارات الاماكن السياحية ستتعامل مع السياح وفق تعليمات وزارتي الصحة والبلديات والسياحة المتعلقة بالاجراءات الوقائية من كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين".

وعن مطالبة وزارة الصحة العراقية بإعلان حظر التجوال من يوم 24 لغاية نهاية العام لمنع حصول التجمعات، بين نائب رئيس رابطة المطاعم والفنادق الكردستانية، أنه "إذا اتخذ قرار بهذا الصدد ستكون ضربة لقطاع الفنادق والمطاعم الذي عانى الكثير من المصاعب بسبب جائحة كورونا في الفترة المنصرمة".

حجوزات مسبقة

وازدحم متنزه شار بوسط مدينة اربيل وقلعتها الأثرية بالعديد من العائلات التي بدأت تتجول فيها للاستمتاع باجواء بعيدة عن التوترات السياسية في بغداد والجنوب.

ويقول حميد علي وهو مختص زراعي متقاعد من الناصرية: جئت مع بعض الزملاء والاصدقاء لقضاء أيام بعيدة عن مصاعب الحياة في الناصرية وشاهدنا الاجواء جميلة وحلوة.

فيما قال مواطن آخر (ضرغام عبود) من بغداد: الاجواء جميلة ولكن وجدنا صعوبة في الحصول على فندق مناسب يتناسب مع أوضاعنا المعيشية و استغربنا ان اغلب الفنادق محجوزة مسبقا.