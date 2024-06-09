كوردستان ترسل أسماء 13120 من ذوي الاحتياجات الخاصة الى المالية الاتحادية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن قيامها بإرسال قائمة بأسماء 13120 شخصا جديدا من ذوي الاحتياجات الخاصة الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية من أجل تخصيص ميزانية مناسبة لهم.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت "يوم الأحد، بإرسال قائمة تضم 13120 اسما جديدا لذوي الاحتياجات الخاصة في الاقليم الى وزارة المالية الاتحادية من اجل ان تخصص لهم ميزانية مناسبة".