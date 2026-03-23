كوردستان تحذر السكان من ضفاف الأنهار.. الأمطار رفعت خزين دوكان ودربنديخان

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ارتفاع مناسيب المياه في سدود الإقليم جراء موجة الأمطار الأخيرة، مؤكدة أن سدّي دوكان ودربنديخان استقبلا أكثر من 242 مليون متر مكعب من المياه.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جميع السدود الصغيرة في الإقليم وصلت إلى حالة الامتلاء الكلي (السكراب)، فيما ارتفع منسوب المياه في سد دوكان بمقدار 83 سم، وفي سد دربنديخان بمقدار 35 سم".

وأضافت أن "الوزارة قررت زيادة الإطلاقات المائية من سد دربنديخان"، داعية المواطنين والقاطنين بالقرب من نهر سيروان والمناطق الساحلية في الأسفل إلى "الابتعاد عن مجاري المياه وضفاف الأنهار حفاظاً على سلامتهم".

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن "خطة خزن وتصريف المياه تسير وفق أسس علمية وناجحة، ولا يوجد أي خطر يهدد سلامة السدود في الإقليم".

ويوم أمس الأحد، أفاد مسؤولون في السليمانية، بتسجيل ارتفاع ملحوظ في كميات الأمطار خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، إذ تجاوز إجمالي الهطول 760 ملم، مع تسجيل أعلى المعدلات في منطقة بنجوين، فيما بقيت كرميان الأقل.

كما أكد مسؤولون أن منسوب مياه سد دوكان ارتفع بنحو 17 متراً منذ بداية العام، مع استقرار الخزين المائي ضمن الحدود الطبيعية.

وكان سد "كسنزان" في محافظة أربيل قد شهد أمس الأحد، امتلاءً كاملاً عقب موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ما أدى إلى تدفق المياه الزائدة عبر مساراتها الطبيعية باتجاه المناطق المحيطة.

وكانت مناطق عدة في مدن إقليم كوردستان، ومدن عراقية أخرى قد شهدت تساقط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه والسدود، فضلاً عن اجتياح السيول لمناطق متفرقة من هذه المدن.