كهرباء كوردستان: فقدنا 80% من الطاقة بسبب قصف حقل كورمور

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، أوميد أحمد، مساء الأربعاء، عن فقدان 80% من الطاقة بعد توقف الإمدادات الغازية من حقل كورمور الذي تعرض لقصف جوي قبل قليل.

وقال أحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم على حقل كورمور الغازي في السليمانية أدى إلى توقف إمدادات الغاز إلى المحطات الكهربائية، ما تسبب بخسارة 80% من التيار الكهربائي.

فيما نقل مراسلو وكالة شفق نيوز في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك عن مصادر محلية تأكيدهم انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق السكنية، مبينين أن الانقطاع يتم بشكل تدريجي.

ومساء اليوم أبلغ مصدر محلي في السليمانية، وكالة شفق نيوز بتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لاستهداف بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع النيران، فيما أعلنت وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وذلك بعد أيام من اقتراب طائرات مسيّرة مجهولة من الحقل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الهجوم وقع بالطائرات المسيرة واستهدفت منطقة داخل الحقل ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد الحقول".

وأشار إلى أن "الاستهداف وقع الساعة 11:30 مساءً وتسبب بأضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي أضرار بشرية".

إلى ذلك، أعلنت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نعلم مواطني إقليم كوردستان أنه في الساعة 11:30 مساءً وبسبب هجوم بطائرات مسيرة على حقل كورمور سيتم إيقاف تصدير الغاز بالكامل إلى محطات الكهرباء".

وأضافت الوزارتان "تتواجد في الوقت الحالي الفرق التابعة لكلٍّ من وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء، إلى جانب شركة داناغاز، في موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة ومعالجة الوضع وإعادته إلى طبيعته".