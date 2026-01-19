كهرباء كوردستان تعلن حدوث خلل فني تسبب بانقطاع التيار في ثلاث محافظات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن حدوث خلل فني في خطوط نقل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تراجع ساعات تجهيز الطاقة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشكلة فنية طرأت على خطوط إمداد الغاز الطبيعي الواصلة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي ضمن أجزاء من محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية".

وأوضح البيان أن "هذا الخلل أثر بشكل مؤقت على الشبكة الوطنية للكهرباء"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة باشرت العمل على إصلاح العطل".

وأضافت الوزارة أن "الكوادر المختصة ستنتهي من معالجة المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المؤمل أن يعود وضع التجهيز إلى طبيعته فور الانتهاء من أعمال الصيانة".