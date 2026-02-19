كرميان.. تدمير أوكار إرهابيين بعملية أمنية مشتركة

شفق نيوز- كرميان

أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، تنفيذ عملية أمنية مشتركة ضمن حدود منطقة كرميان، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي وقوات التحالف الدولي، أسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق، وملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة ومنع أي تهديد محتمل".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن العثور على مواد لوجستية كانت تُستخدم من قبل عناصر إرهابية، فضلاً عن ضبط كميات من الأعتدة، وتدمير عدد من أوكار الإرهابيين في المنطقة".

وأكدت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب، استمرار عملياتها الأمنية بـ"التنسيق مع القوات الاتحادية وقوات التحالف الدولي، لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وضمان استقرار المناطق ضمن قاطع المسؤولية".