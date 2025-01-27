"كرزات شقلاوة".. عامل لجذب السائحين وعنصر اقتصاد وثقافة (صور)

شفق نيوز/ تشهد مدينة شقلاوة بمحافظة أربيل، بجمال طبيعتها ومناخها المعتدل، إقبالاً كبيراً على "محلات الكرزات" التي أصبحت وجهة رئيسية للسياح والمقيمين. الكرزات بمختلف أنواعها وأصنافها باتت جزءاً من تجربة زيارة شقلاوة، ما يعكس مكانتها كعنصر ثقافي واقتصادي مهم في كوردستان.

في حديث مع وكالة شفق نيوز، قال صاحب محل كرزات في سوق شقلاوة، ويدعى أحمد، إن "الإقبال على الكرزات هنا رائع جداً، خصوصاً في موسم السياحة، الناس يزورون المدينة من جميع أنحاء العراق وحتى من الخارج للاستمتاع بالمكسرات المحلية التي نعدها بطرق تقليدية، وأكثر الأنواع طلباً هي الجوز، اللوز، والفستق المشوي".

وأضاف أحمد أن "المحلات بدأت بتقديم أنواع ونكهات جديدة لتلبية أذواق السياح"، مؤكدًا أن "الكرزات تُحضَّر يوميًا لضمان الطزاجة والجودة".

إقبال السائحين

وخلال جولتنا في السوق، التقينا بالسياح الذين عبّروا عن إعجابهم بالكرزات المحلية. حيث يقول علي، وهو زائر من بغداد: "كلما أزور شقلاوة، أحرص على شراء والكرزات، فالطعم هنا مختلف ومميز للغاية".

بينما تقول السائحة ماريا: "أحببت تجربة الكرزات المحلية، خصوصًا الجوز، والباعة لطفاء جداً وشرحوا لي كيف يتم إعدادها".

دور اقتصادي وثقافي

الكرزات في شقلاوە ليست مجرد طعام، بل تمثل جزءاً من التراث الكوردي، وتعتمد معظم المحلات على المنتجات المحلية، مما يساهم في دعم الاقتصاد، كما أن السياحة المرتبطة بهذه الصناعة تعزز مكانة شقلاوة كواحدة من الوجهات السياحية البارزة في كوردستان.

والكرزات في شقلاوە أصبحت رمزاً للتنوع الثقافي والغنى التراثي الذي تتميز به كوردستان، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تجربة زيارة المنطقة، ومع تزايد الإقبال عليها، يبدو أن هذه الصناعة ستستمر في النمو لتظل جزءاً مهماً من الهوية المحلية.