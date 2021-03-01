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أكبر مدينة ذات اغلبية مسيحية في الشرق الأوسط تستعد لاستقبال بابا الفاتيكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-01T08:58:27+0000
أكبر مدينة ذات اغلبية مسيحية في الشرق الأوسط تستعد لاستقبال بابا الفاتيكان

شفق نيوز/ يسابق أهالي مدينة عنكاوا في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، الزمن لإكمال التحضيرات لاستقبال بابا الفاتيكان، في أول زيارة له للإقليم.

ويزور البابا فرنسيس؛ عنكاوا أكبر مدينة وتجمع مسيحي في العراق والشرق الأوسط، والتي يقطنها اليوم قرابة 65 ألف مواطن، 90% منهم من المسيحيين.

ويقول آنو جوهر عبدوكا وزير النقل والاتصالات في حكومة اقليم كوردستان، لوكالة شفق نيوز؛ ان الاستعدادات اكتملت ولم تبقَ إلا اللمسات الأخيرة.

ويضيف عبدوكا وهو رئيس تيار شلاما لشؤون المسيحيين، نحن مستعدون لاستقبال هذا الحدث الكبير في السابع من شهر آذار الجاري.

ويتابع عبدوكا وهو عضو اللجنة التحضيرية لاستقبال قداسة البابا في إقليم كوردستان، أن من المقرر أن يقيم البابا قداسا بحضور نحو خمسة آلاف شخص في ملعب فرانسو حريري باربيل.

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