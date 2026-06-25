كاكا حمه يدعو لوحدة الصف الكوردي والاستماع المتبادل بين أحزاب كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد الحاج محمود "كاكا حمه"، اليوم الخميس، إن إرادة الشعب الكوردي قوية في الدفاع عن الوطن والأرض، مؤكداً ضرورة توحيد صفوف المواطنين والقوى السياسية في إقليم كوردستان لمواجهة التحديات.

وقال الحاج محمود، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إرادة الشعب الكوردي قوية في دعم وطنه والدفاع عن أرضه"، مشدداً على "أهمية توحيد مواقف أبناء كوردستان والقوى السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية".

وأشار إلى أن "الأحزاب الكوردستانية تستمع إلى الأشقاء العرب، لكنها ليست مستعدة بالقدر نفسه للاستماع إلى بعضها البعض والتوصل إلى تفاهمات مشتركة"، داعياً إلى "تعزيز الحوار الداخلي وتغليب لغة التوافق".

وفي سياق حديثه، استشهد الحاج محمود، بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن "سكان غزة تمكنوا من الصمود والدفاع عن أنفسهم بسبب وحدتهم وتماسكهم"، معتبراً أن "وحدة الصف تمثل عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف".