قيادي في الاتحاد الوطني يثني على الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد ويوجه دعوة للحزبين

شفق نيوز/ أعرب عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره، يوم الأربعاء، أن يجلس حزبه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني من أجل حل الخلافات القائمة بينهما، مشيدا في الوقت ذاته بالاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال بيره في كلمة له أمام حشود من أنصار حزبه، أن السبيل الوحيد أمام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي هو العمل معاً، معربا عن أمله أن يتوصل الحزبان إلى قناعة بالجلوس سوية على طاولة الحوار كما تفعل المؤسسات الانتخابية بينهما والتي هي بصدد التقارب حول مسألة الانتخابات.

ودعا القيادي في الاتحاد الوطني، الحزبين إلى الجلوس لحل المشاكل الأمنية، والعسكرية، والاقتصادية والسياسية.

وأضاف بيره، أنه اذا كان هناك شيء يعود بالخير على أمتنا فلماذا لا نعده "انتصاراً"؟، مردفا بالقول "لا هو فعلا انتصار"، في إشارة إلى الاتفاق النفطي بين اربيل و بغداد.

وأكد أن انخفاض أسعار الوقود و المحروقات وتوفر المرتبات هو بحد ذاته انتصار لأمتنا.

ووقعت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يوم الثلاثاء الرابع من شهر نيسان/أبريل الجاري إتفاقاً مؤقتاً بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من كوردستان ومن محافظة كركوك بعد ان تم ايقافه من قبل هيئة التحكيم الدولية في باريس.