قيادي بارز في الاتحاد الوطني يعلن مقاطعته لمؤتمر الحزب ويتنازل عن امتيازاته

شفق نيوز/ اعلن عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني سردار الهركي، اليوم السبت، عن مقاطعته للمؤتمر القادم للحزب والتنازل عن جميع مناصبه وامتيازاته داخل الاتحاد، لافتا الى ان اوضاع الحزب غير مواتية وليست هناك ارضية مناسبة ولا استقرار داخلي فيه.

وقال الهركي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني يمر منذ مدة باوضاع غير صحية تسببت في خلق العديد من المشكلات داخل الاتحاد والتفكك الداخلي والابتعاد عن المبادئ والنظام الداخلي وقيم الديمقراطية وتعطل الحياة الحزبية".

وأضاف الهركي؛ أن "المؤتمر المزمع عقده في 27 من شهر ايلول الجاري يأتي في وقت انعدمت فيه الأرضية لعقده وهناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى عملية تصالح وتناغم تسبق عمليتين انتخابيتين مصيريتين ويتوجب على الاتحاد ان يستعد لهما وهما انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان كوردستان".

واشار الى ان "عقد المؤتمر يستلزم اولا اعطاء الاولوية لتنظيم الصفوف وتصالح داخلي عام، مشددا على انه مع مؤتمر يؤدي الى التجدد والتقوية واجتماع الجميع حول شعلة الاتحاد بما يسير بالحزب الى باقة الورد التي نادى بها مام جلال، لا أن يكون سببا للتشرذم والتفرق بشكل أكبر".

واكد الهركي انه يعلن للجميع انه سيتحمل واجبه ومسؤوليته التاريخية في هذه الأوضاع ولن يصبح جزءا من صناع اوضاع تشكل تبعاتها اضرارا للاتحاد الوطني وقيم الديمقراطية في كوردستان، مشددا على أنه "لن يشارك في المؤتمر وانه بهذا البيان يتنازل عن جميع مناصبه وامتيازاته الحزبية".