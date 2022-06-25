قوات أمنية تمنع وزيراً من حكومة إقليم كوردستان من دخول مدينة عراقية

شفق نيوز/ أعلن وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم السبت، عن منعه من دخول مدينة طوز خورماتو من قبل أحدى نقاط التفتيش في محافظة كركوك في الوقت الذي أراد فيه المشاركة بحفل تأبيني لقيادي تركماني.

وقال المكتب الإعلامي لآيدن معروف في بيان اليوم، إنه بعد ظهر اليوم توجه الأخير للمشاركة في مراسم الذكرى السنوية "لإستشهاد" القيادي التركماني (علي هاشم مختار أوغلو) في طوزخورماتو الإ أنه تم منعه من قبل مسؤولين أمنيين عراقيين من دخول المدينة.

وأضاف البيان أن زيارة الوزير كانت مقتصرة على المشاركة في هذه المراسم والتضامن مع أسرة وسكان المدينة.

وندد البيان واستنكر هذا الموقف الذي وصفه بـ"غير اللائق وغير الديمقراطي"، معربا عن أمله أن "تتحرك الجهات المعنية إزاء هذا الحادث، وأن تسرع في إتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها".

هذا ولم يتسن لوكالة شفق نيوز التواصل مع الجهات الأمنية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد للإدلاء بموقفها إزاء الحادث.