إقليم كوردستان يكثّف من جهوده الدولية في ملاحقة عناصر داعش ومحاكمتهم

شفق نيوز/ أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كودستان ديندار زيباري يوم الخميس ان حكومة الإقليم كثفت من جهودها بهدف تعريف الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ومن بينها ضد ابناء الطائفة الايزيدية بأنها جرائم دولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زيباري عقب اجتماع اللجنة العليا للاباده الجماعية لجرائم تنظيم داعش "يونيتاد" التابع للأمم المتحدة .

وقال زيباري خلال المؤتمر: انه في تاريخ 10 - 5 - 2021 سيقدم رئيس "يونيتاد" كريم خان تقريرا أمام الأمم المتحدة في نيويورك ونحن نتوقع ان يتضمن التقرير مساندة جيدة لاقليم كوردستان.

وأردف بالقول: نتوقع انه كما ان قوات البيشمركة انتصرت في الحرب على داعش فاننا سنحقق نتائج جيدة ومن خلال محاكم اقليم كردستان محاكمة مجرمي التنظيم، منوها إلى أنه سيكون هناك تعاون مباشر مع الحكومة العراقية.

كما أشار زيباري إلى أن تحقيق هذا النجاح في محاكمة مجرمي داعش في الاقليم سيكسب القضاء والمحاكم في كوردستان اعترافا دوليا.

وتابع بالقول: سيكون هناك تنسيق مستمر بيننا وبين الفريق الأممي الخاص بمحاكمة مجرمي داعش

زيباري أكد أن إقليم كوردستان كان طرفا رئيسيا في التعريف بما حصل للإيزديين على انها ابادة جماعية وحاليا المحاولات قائمة من اجل ان يكون هناك تجريم دولي لهذه الأفعال وتعريف هذه الجرائم على المستوى الدولي بأنها جرائم إبادة جماعية.