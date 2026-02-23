إقليم كوردستان يعرض فرص الاستثمار في مؤتمر عربي أفريقي

شفق نيوز- اربيل

وجهت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب هدى عيسى، يوم الاثنين، دعوة رسمية إلى غرفة تجارة وصناعة أربيل، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي الدولي، مؤكدة أهمية حضور ممثلي إقليم كوردستان لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس غرفة اربيل گيلان حاجي سعيد، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار في إقليم كوردستان، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإقليم في قطاعات متعددة، إلى جانب التسهيلات والمزايا التي يوفرها للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك البيئة التشريعية الداعمة والحوافز المشجعة على الاستثمار.

من جانبه، رحب حاجي سعيد بالدعوة، معلناً أن غرفة تجارة أربيل ستشارك في المؤتمر بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال ومستثمري إقليم كوردستان، بهدف بناء جسور التواصل وتبادل الخبرات مع الشركات العربية والأفريقية، وفتح آفاق تعاون جديدة تخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة.