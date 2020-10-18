إقليم كوردستان يعرض على الهند إستثمارات في القطاع الخاص

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد الشركات الهندية الى الاستثمار في الاقليم، متعهدا في الوقت ذاته بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بيراندار سينغ ياداف سفير الهند في العراق، حسب ما اعلنه بيان صادر عن رئاسة الاقليم.

واضاف البيان انه بحثت في الاجتماع علاقات الهند مع العراق وإقليم كوردستان، الأوضاع في العراق عموماً، علاقات أربيل- بغداد، الحوار من أجل حل مشاكلهما، وباء فيروس كورونا وآثاره وأحوال الجالية الهندية في إقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على زيادة توطيد العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم التجارة بين الهند وبين العراق وإقليم كوردستان، وفي هذا السياق شدد نيجيرفان بارزاني على أن بإمكان القطاع الخاص الهندي أن يستثمر ويشغل رؤوس الأموال في إقليم كوردستان حيث ستقدم له كافة التسهيلات والدعم.

كما تحدث الجانبان عن ثقافة التعايش والتسامح في الهند وإقليم كوردستان، وقدم السفير الهندي في هذا الصدد نبذة عن تجربة التعايش بين المكونات والقوميات المتنوعة في بلاده مشيداً بهذه الثقافة في إقليم كوردستان، وعبر بارزاني عن إيمان إقليم كوردستان بنبذ العنف وباتخاد الحوار سبيلاً لحل المشاكل.