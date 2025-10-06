إقليم كوردستان يطلق مشاريع خدمية واستثمارية بقيمة 25 مليار دينار في حلبجة

شفق نيوز- حلبجة

أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، اليوم الإثنين، البدء بتنفيذ مشاريع خدمية واستثمارية في محافظة حلبجة بقيمة 25 مليار دينار.

وأوضح صباح، في مؤتمر صحفي، بمشاركة عدد من وجهاء المحافظة، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن المشاريع تتضمن توظيف 500 شخص سابقًا بقرار خاص بالمحافظة، مع التخطيط لتوظيف 250 شخصًا إضافيًا، بالإضافة إلى فتح معبر سازان الحدودي مع إيران محليًا، والعمل على تحويله إلى معبر دولي في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن تعويضات ضحايا المحافظة ستتم من خلال لجنة خاصة، على أن تقدم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد لاستلامها، كما سيتم إنشاء لجنة صحية بناءً على قرار حكومة الإقليم لتوفير الخدمات الصحية لضحايا الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن حكومة الإقليم ستنفذ العديد من المشاريع الاستثمارية في حلبجة، بهدف تطوير المحافظة لتصبح قطاعًا سياحيًا واستثماريًا يعزز التنمية المحلية.

من جانبه، أكدت محافظة حلبجة، نوكشا ناصح، أن الحكومة السابقة بدأت باتخاذ هذه القرارات، وأن الحكومة الحالية ستواصل تنفيذ المشاريع الخدمية، مع السعي لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمحافظة.