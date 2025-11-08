إقليم كوردستان يصدر 100 طن بطاطس إلى الإمارات كمرحلة أولى

شفق نيوز- أربيل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم السبت، تصدير 100 طن من البطاطس إلى دولة الإمارات كمرحلة أولى.

جاء ذلك في حفل رسمي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحضور نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل كامران صلاح باجگر، وعضو المجلس التنفيذي للغرفة رشيد مصطفى ميرخان، والمدير العام لزراعة أربيل هيمن سيد مراد، ورئيس فرع أربيل للمستوردين والمصدرين رسول حاجي عمر، وعدد من المسؤولين.

وقال نائب رئيس غرفة أربيل كامران صلاح باجگر خلال الحفل "أننا كغرفة ندعم دائماً وننسق زيادة المشاريع الزراعية المحلية، كما أن حكومة إقليم كوردستان وخاصة الكابينة التاسعة أولت اهتماماً كاملاً بإحياء المشاريع الزراعية، وهذا نتج عنه تلبية احتياجات العديد من المنتجات المحلية ويتم تصديرها إلى الخارج".

وأضاف نائب رئيس الغرفة؛ "في العام الماضي تم تصدير 6 آلاف طن من بطاطس إقليم كوردستان إلى الخارج، وهذا العام سيتم تصدير 5 آلاف طن من البطاطس على عدة مراحل، وكمرحلة أولى تم البدء اليوم بتصدير 100 طن".