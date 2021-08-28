إقليم كوردستان يشرع بتوزيع رواتب شهر آب غدا الأحد

شفق نيوز/ ستشرع وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان اعتباراً من يوم غد الأحد بتوزيع رواتب عدد من الوزارات بينها قوات البيشمركة.

وتعطل صرف الرواتب لهذا الشهر لعدم إرسال الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار المخصصة لتمويل رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم.

وقال مصدر في وزارة المالية في تصريح عممه على وسائل اعلام كوردية بينها وكالة شفق نيوز، إنه سيتم يوم غد توزيع رواتب وزارة المالية والاقتصاد، ووحدات 70 و80 في وزارة البيشمركة.

ووفقا للمصدر فإن يوم الأربعاء المصادف الأول من شهر أيلول سيتم توزيع رواتب وزارة التربية.

كما أشار المصدر إلى أن تغييراً سيحدث على جدول توزيع الرواتب في حال ارسال بغداد 200 مليار دينار لتمويلها، وستتسلم جميع الوزارات الرواتب هذا الأسبوع.