إقليم كوردستان يسمح باستيراد 80 ألف طن من بذور القمح

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، السماح للشركات الزراعية باستيراد بذور القمح إلى الإقليم.

وجاء في بيان لوزيرة الزراعة الكوردستانية بيگرد طالباني ورد لوكالة شفق نيوز، انه من اجل المصلحة العامة للفلاحين وأصحاب المشاريع وبهدف الحصول على بذور ذات خصوبة عالية ومنتجة لمحصول القمح من المصادر الموثوق بها، قررت الوزارة السماح باستيراد كمية ٨٠ الف طن من بذور القمح المسموح بها في اقليم كوردستان والعراق للموسم الزراعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ من قبل الشركات الزراعية المختصة وفقًا لتعليمات الوزارة.

واضافت ان التعليمات ترسل عن طريق المديريات العامة للزراعة في المحافظات والإدارات المستقلة الى المديرية العامة للبحوث والتعليمات الزراعية.