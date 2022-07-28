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إقليم كوردستان يسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-28T20:54:24+0000
إقليم كوردستان يسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، اليوم الخميس، بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ٢٧١٩ فحصا جديدا أسفرت عن اكتشاف ٤٥٣ حالة إصابة بالفيروس.

وأضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت تعافي ٦١٨ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة اربيل.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في اقليم كوردستان ب٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها ٤٣٩٤٨١٧ فحصا اظهرت اصابة ٤٦٠٢٠٠ شخص بالفيروس تعافى منهم ٤٤٣٤٣٤ مصابا وبقي ٩٣٠٨ مصابين تحت العلاج المركز، فيما ارتفع عدد المتوفين جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس الى ٧٤٥٨ شخصا في جميع مناطق الإقليم.

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