إقليم كوردستان يرفع حظر السفر إلى الهند

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن السماح بسفر المواطنين العراقيين من خلال المعابر الحدودية في الاقليم الى الهند، بشرط اجراء فحص (PCR) اثناء العودة وان يتم حجرهم على حسابهم الشخصي لمدة 14 يوما.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان هذا السماح ينفذ اعتبارا من 31 آب الجاري، لافتا الى ان الاشخاص الذي سافروا الى الهند اعتبارا من 1 تموز الماضي يمكنهم العودة كذلك بالشروط نفسها.

وحظر إقليم كوردستان الرحلات الجوية إلى الهند في نيسان أبريل 2021 بعد قرار مماثل اتخذته الحكومة الاتحادية في أعقاب تفشٍ غير مسبوق لفيروس كورونا.

وكان الإقليم قد حظر السفر إلى الهند في نيسان/أبريل الماضي جراء تفش كبير لفيروس كورونا.