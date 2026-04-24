إقليم كوردستان يرد على اتهامات إيرانية: لا مراكز استخبارات أجنبية على أراضينا

أعربت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن قلقها إزاء اتهامات وردت في بعض المؤسسات القضائية والإعلامية الرسمية في إيران، زعمت أن بعض الأشخاص المحكومين تلقوا تدريبات داخل الإقليم على يد أجهزة استخبارات دول أخرى.

وذكرت دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ترفض هذه الاتهامات "جملة وتفصيلاً"، مشددة على عدم وجود أي مقار أو مراكز تدريب تابعة لأجهزة استخبارات دولية في إقليم كوردستان.

كما وصفت الدائرة، بحسب البيان، ربط الإقليم بهذه القضايا بأنه "لا أساس له من الصحة وبعيد عن الحقيقة"، مبينة أن حكومة الإقليم تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار توجيه مثل هذه الاتهامات، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى مزيد من ضبط النفس والحوار والمشاركة المسؤولة.

وحذرت من أن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وجددت حكومة إقليم كوردستان تأكيدها التزامها بدورها كعامل للاستقرار والحياد والتعايش في العراق والمنطقة، مشيرة إلى احترامها للدستور العراقي ومبادئ حسن الجوار والصداقة مع الدول المجاورة.

وشددت على أن أراضي الإقليم لن تُستخدم للإضرار بأمن دول الجوار، داعية الحكومة الاتحادية في بغداد إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية في حماية سيادة العراق ومنع الانتهاكات التي تطال أراضي الإقليم.

دعت المجتمع الدولي إلى "تكثيف جهوده لخفض التوترات، واحترام السيادة، وحماية المدنيين، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة".