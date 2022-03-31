إقليم كوردستان يبرم عقداً لدراسة جدوى مد خط سكة الحديد بين العراق وتركيا وإيران

شفق نيوز/ أبرم وزير الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان دانا عبد الكريم، يوم الخميس، عقدا مع القنصل الإسباني نيابة عن شركة من بلاده لدراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع مد خط سكة الحديد في الإقليم والذي يربط داخليا مع باقي مدن العراق، وخارجيا مع تركيا وإيران.

وعقب توقيع العقد قال المدير العام في وزارة الإعمار والإسكان آكرين عبدالله في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هذه الشركة الاسبانية التي أبرمت الوزارة العقد معها يقع على عاتقها دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع مد خط سكة الحديد في اقليم كوردستان.

وأوضح ان المرحلة الأولى من هذا المشروع تشمل مد سكة الحديد من معبر ابراهيم الخليل الحدودي إلى معبر برويزخان أي أن هذا المشروع يربط بين تركيا وإقليم كوردستان وايران والعراق.

وأضاف عبد الله ان القسم الأول من انجاز المشروع يتضمن مد سكة الحديد بمسافة تصل إلى حوالي 600 كلم، مشيرا إلى أن هذه تخمينات اولية وبعد اتمام الدراسة ستظهر مقدار المسافة بشكل دقيق.

ومضى بالقول ان سكة الحديد ستمر بمدن إقليم كوردستان والى محافظتي كركوك والموصل وباقي مدن ومناطق العراق في المراحل الأخرى من الإنجاز.

وتابع المسؤول الحكومي ان الشركة الاسبانية يتعين عليها انجاز الدراسة والمشاريع خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر.

وعن سبب تأخر إنجاز المشروع قال المدير العام في وزارة الإعمار والإسكان الكوردستانية، ان المشروع تعطل بسبب تفشي وباء كورونا، ولكن في العام 2021 تم تخصيص الميزانية المالية له، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع الكبرى لا يتم إنجازها بعجالة بل تحتاج إلى تأنٍ.

وعن مبلغ عقد دراسة جدوى المشروع قال آكرين عبدالله إن مليونين و600 الف دولار امريكي تم رصدها لإعداد الدراسة المخصصة للجدوى الاقتصادية للمشروع، وبعد التوقيع يتعين على الشركة المنفذة المباشرة بأعمالها خلال الأسبوعين المقبلين.

وأبرمت وزارة الأعمار والإسكان في إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي من العام 2022 مذكرة تفاهم مع شركة "دويتشه بان" الألمانية لتنفيذ مشروع مد خط سكة الحديد في الإقليم.

ودويتشه بان (بالألمانية: Deutsche Bahn)‏، وغالبا ما يشار إليها بالاختصر دي بي DB هي شركة نقل ألمانية مقرها برلين.

ونشأت الشركة عام 1994 بعد اندماج شركتي سكك الحديد في كل من الغرب والشرق الألمانيين. تُعرف الشركة نفسها بأنها ثاني أكبر شركة نقل في العالم بعد شركة البريد الألمانية Deutsche Post.

وكان وزير الإعمار والإسكان قد أعلن مطلع شهر آذار من العام 2021 أن الحكومة بدأت وبالتعاون مع عدد من الشركات في وضع تصاميم مشروع مد خطوط سكك الحديد والتي تشمل المدن في إقليم كوردستان كافة.