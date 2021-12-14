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إقليم كوردستان.. توزيع 11 الف قطعة أرض على ثلاث شرائح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-14T16:02:18+0000
إقليم كوردستان.. توزيع 11 الف قطعة أرض على ثلاث شرائح

شفق نيوز/ بهدف تنفيذ امر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوزيع الاراضي على ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين، عقدت وزارتا البلديات والسياحة وشؤون الشهداء والمؤنفلين، اليوم الثلاثاء اجتماعا لتوزيع الاراضي في امد قريب تنفيذا لتلك الاوامر.  

وجاء في بيان لوزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير ساسان عوني ووزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبدالله الحاج محمود عقدا اجتماعا في ديوان الوزارة يوم الثلاثاء بهدف التحاور بشأن آلية وكيفية تسريع توزيع اكثر من 11 الف قطعة ارض على ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين في جميع مناطق اقليم كوردستان، مبينا ان القرار دخل حيز التنفيذ في الوقت الحاضر.

واضاف البيان ان ان الاجتماع ناقش بالتفصيل كيفية تنفيذ القرار ليدخل حيز التنفيذ فير اسرع وقت، مبينا انه من اجل هذا ستقوم الوزارتان باتخاذ الاجراءات كافة لتنفيذ القرار مع الجهات المرتبطة الاخرى وسيتم توزيع القطع الاحدى عشرة الفا خلال مدة قريبة على تلك الشرائح المستحقة.

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