إقليم كوردستان: بغداد تسببت مرة أخرى بتأخر توزيع رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان وزارة المالية الاتحادية قامت مرة اخرى بتأخير ارسال مبلغ الـ(200) مليار دينار الذي كان يستعمل كسلفة متممة لتوزيع رواتب موظفي الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفقا لقانون الموازنة العراقي لسنة 2021 كان من المفترض ان تقوم المالية الاتحادية بارسال مبلغ اكبر الى الاقليم، الا انه لشهر كانون الثاني الماضي لغاية اليوم الاربعاء 16 شباط الجاري لم ترسل ذلك المبلغ لذلك حصل تباطؤ في توزيع رواتب الموظفين.

واشار البيان الى انه من اجل الا يتأخر توزيع رواتب موظفي وزارات (البلديات والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة اقليم كوردستان والمتقاعدين العسكريين والمدنيين) لمدة أطول، فقد تقرر ان يستمر توزيع رواتب الشهر الاول من ايرادات شهر شباط.