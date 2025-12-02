قطف الزيتون المقدس يبدأ موسمه في "لالش" ليُنير المعبد طول العام (فيديو)

شفق نيوز- دهوك

انطلق في معبد لالش المقدس لدى الايزيديين، اليوم الثلاثاء، موسم قطف الزيتون داخل المعبد في قضاء شيخان شرق دهوك، والذي يعد من الشعائر الدينية لدى أبناء هذه الطائفة.

وعملية القطف بدأت بحضور بابا الشيخ، وممثلين من عائلتي الأمير والشيخ، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الرجال والنساء وخلمتكار المعبد (سادن المعبد) الذين توافدوا للمشاركة في هذه الفعالية السنوية التي تمثل إحدى أهم الشعائر المرتبطة بالايزيديين.

وبهذا الصدد قال مسؤول إعلام معبد "لالش" لقمان سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن موسم القطف ينطلق في بداية شهر كانون الأول من كل عام، حيث يتوجه الرجال والنساء إلى أشجار الزيتون المزروعة في محيط المعبد، والتي يزيد عددها على 100 شجرة، ليقوموا بقطف الثمار وجمعها بعناية، ثم نقلها إلى مخازن خاصة داخل المعبد حيث تبقى محفوظة لعدة أشهر تمهيداً للمرحلة التالية.

وأضاف أن هذه الثمار تُخرج في بداية الشهر الثالث ليتم البدء بعملية العصر وفق مراسم خاصة تراعي التقاليد والدلالات الدينية المتوارثة في المعبد.

وأشار سليمان، إلى أن الزيت المستخرج بعد عملية العصر يُخزن في أماكن مخصصة داخل المعبد، وأن هذا الزيت يعد مقدساً لما يحمله من رمزية روحية مهمة، حيث يستخدم حصرياً في إيقاد القناديل في معبد لالش، والبالغ عددها 365 قنديلاً، والتي تمثل نور الشمس ودلالة على استمرار النور في المكان طوال أيام السنة.