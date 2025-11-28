"قصف كورمور".. ترجيحات باستقرار الكهرباء بعد 24 ساعة "ودانا غاز" تطالب بضمانات أمنية

شفق نيوز- السليمانية

رجح مصادر محلية في السليمانية، يوم الجمعة، استقرار تجهيز التيار الكهربائي بعد 24 ساعة في حال عودة ضخ الغاز من حقل كورمور إلى محطات التوليد، فيما طالبت الشركة المشغلة للحقل بضمانات أمنية لمواصلة العمل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "جميع العاملين في حقل كورمور باشروا بمهامهم منذ ساعات الصباح، إلا أن منظومة الإنتاج لم تُعد إلى الخدمة حتى الآن، بعدما طلبت شركة (دانا غاز) ضمانات كافية لحماية كوادرها قبل استئناف العمل".

وأكدت أن "الشركة بحثت اللجنة الأمنية المشتركة هذه الضمانات في اجتماعها اليوم، واللجنة قدمت تطمينات رسمية بهذا الصدد".

ووفقاً للمصادر فإن إعادة تشغيل الحقل واستئناف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء يحتاج إلى نحو 24 ساعة إضافية، الأمر الذي يعني أن واقع التجهيز سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء المدة المذكورة.

ووصل صباح اليوم الجمعة وفد أمني رفيع من العاصمة بغداد إلى إقليم كوردستان للتحقيق في استهداف حقل كورمور الغازي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز، يترأس الوفد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يرافقه رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.

وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين والقادة الأمنيين في السليمانية لبحث إجراءات المتابعة والتنسيق الأمني ووضع خطط عمل مشتركة.

وبحسب تصريحات رسمية لحكومة إقليم كوردستان فإن استهداف حقل كورمور أدى إلى خسارة نحو 80% من الطاقة الكهربائية في الإقليم بسبب توقف ضخ الغاز إلى محطات التوليد، كما أدى إلى خروج نحو 160 ميغاواط من منظومة إنتاج الكهرباء في محافظة كركوك، وكذلك تراجع التجهيز في محافظة نينوى.

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال، مساء أول أمس الأربعاء، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقاً لمصادر أمنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.

وقرر رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته)، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور في محافظة السليمانية وادى الى تراجع كبير في إمداد الطاقة الكهربائية بإقليم كوردستان.