قصف تركي يستهدف منزلاً في زاخو دون خسائر بشرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، اليوم الاحد، بتعرض منزل مدني في قرية دمكا التابعة لقضاء باتيفا شمال زاخو للقصف، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيش التركي ومسلحين من حزب العمال الكوردستاني.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف تسبب في اندلاع حريق داخل المنزل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

واشار المصدر الى ان المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية حوادث امنية متفرقة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني حيث يلجاً المسلحون الى دخول منازل المدنيين في القرى والاختباء فيها ما يدفع القوات التركية الى قصف هذه المنازل وتدميرها.

من جهته، أفاد صاحب المنزل المدمر لمراسل وكالة شفق نيوز بأنه كان متواجداً في زاخو عندما تلقى اتصالاً من أحد أهالي المنطقة يُبلغه باندلاع حريق في منزله، وعند وصوله، تفاجأ بأن المنزل قد دُمّر بالكامل والتهمته النيران تماماً، رغم أنه كان مجهزاً بجميع المستلزمات المنزلية.

وأوضح أنه وعائلته كانوا يقصدون هذا المنزل فقط خلال العطل، مشيراً إلى أنهم أنفقوا ما يقارب 25 ألف دولار أمريكي على تأثيثه وتجهيزه.

واليوم، شهدت منطقة زيريزة شمال زاخو، على الحدود التركية، هجوماً بطائرة مسيرة استهدف سيارة أحد جنود البيشمركة، ما أسفر عن إصابته بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بالحادثة، وأغلقت الطريق بين قضاء باتيفا وناحية كاني ماصي مؤقتاً.