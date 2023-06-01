قصف تركي على جبل في اربيل

افاد مصدر محلي يوم الخميس، بوقوع قصف تركي استهدف احد مناطق اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "القصف استهدف جبلا في منطقة برادوست الواقعة ضمن محافظة اربيل ويُعتقد انه استهدف مواقع لمسلحي حزب العمال".

واضاف ان "الأضرار الناجمة عن القصف غير معروفة حتى الان".

وينشط المئات من مسلحي حزب العمال الكوردستاني التركي المعارض داخل الأراضي العراقية الحدودية مع تركيا، حيث تتهمهم انقرة باتخاذ تلك المناطق منطلقاً لتنفيذ اعتداءات مسلحة داخل تركيا.

وتطالب تركيا العراق بوقف أنشطة الحزب المسلحة داخل أراضيه، وتؤكد حقها في تنفيذ هجمات وقائية داخل العراق، من باب الدفاع عن النفس.

وتعتبر مناطق قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو ومخمور وسنجار، أبرز مناطق وجود مسلحي حزب العمال.