"قسد" تستقدم تعزيزات كبيرة مع تجديد الاشتباكات في عين عيسى

شفق نيوز/ تجددت الاشتباكات العنيفة في محاور بلدة عين عيسى، شمال شرقي سوريا، بين فصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا من جهة، و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى، في محاولة من الأولى للتقدم باتجاه البلدة.

وتركزت الاشتباكات التي تخللتها قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة على محاور عدة في قرى المشيرفة، جهبل، الواسطة شرق بلدة عين عيسى.

وقال مصدر عسكري من قوات "قسد" لوكالة شفق نيوز، إنّ قواته استقدمت تعزيزات كبيرة من مختصي الأسلحة الثقيلة إلى أطراف البلدة لصد الهجمات.

في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلامية موالية للنظام عن رد متوقع لـ"قسد" على عرض قدمته روسيا والنظام السوري بشأن بلدة عين عيسى.

وحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، يقضي العرض بتسليم البلدة لجيش النظام، ورفع علمه فوق مؤسساتها، لتفادي هجوم تركي محتمل عليها، مشيرة إلى أنه لم ترشح بعد أية معلومات عن مضمون رد "قسد" المنتظر.

وأشارت الصحيفة إلى "وجود معلومات عن دخول الجانب الأميركي على الخط، وأنّ من الممكن أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على تركيا لمنعها من مهاجمة عين عيسى".

وحاولت "قسد"، بحسب ما ذكرت قناة "العالم" الإيرانية في وقت سابق، طرح نموذج اتفاق منبج أمام الجانب الروسي، وأبدت استعدادها لتسليم مداخل عين عيسى ومخارجها فقط لقوات النظام، الأمر الذي رفضته روسيا، بحسب القناة.