"قسد" ترفض تسليم بلدة استراتيجية لقوات النظام السوري

شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الاثنين عن رفض الأخيرة تسليم بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي محافظة الرقة لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الروسية المتواجدة في بلدة عين عيسى طلبت خلال اليومين الماضيين من قوات سوريا الديمقراطية تسليم البلدة لقوات النظام السوري إدارياً وعسكرياً مقابل إقامة مربع أمني خاص داخل مركز البلدة لعمل مؤسسات ومكاتب الإدارة الذاتية فيه".

وأضاف، أن هذا الطلب جاء في مسعى "لقطع الطريق أمام عملية عسكرية جديدة يقوم بها الجيش التركي والفصائل الموالية له بعد زيادة قصفها المتكرر خلال الأيام الماضية على مركز البلدة والقرى القريبة منها ومحاولة التقدم نحوها".

وتابع المصدر بالقول، إن "الطلب الروسي قوبل بالرفض من قبل قسد التي طالبت القوات الروسية بالالتزام بتعهداتها بحماية المنطقة من أي هجوم تركي".

وأشار المصدر إلى أنه "بعد رفض طلبها، أنشأت القوات الروسية اليوم الاثنين نقطة عسكرية جديدة على الأطراف الغربية لبلدة عين عيسى بمحاذاة الطريق الدولي M4 بالتزامن مع البدء بإنشاء نقطة أخرى قرب قرية الجديدة في ريف بلدة عين عيسى".

يذكر أنّ كل من روسيا وتركيا اتفقتا بعد اجتياح التركي لمدينتي سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) مع نهاية العام الماضي على إبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود التركية - السورية بمسافة ٣٢ كم وتسيير دوريات مشتركة على طول الحدود السورية التركية في مناطق شمال شرق سوريا لضمان تنفيذ الاتفاق ذاته.

وتعتبر البلدة منطقة استراتيجية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لموقعها على مفترق الطرقات التي تربط مناطق سيطرة الادارة الذاتية ببعضها، وهي بمثابة عاصمة الإدارة الذاتية الكوردية رغم انتقال السلطات المحلية إلى الرقة بعد سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية لها على مدينة تل أبيض واقترابها من البلدة لمسافة كيلومترين اثنين قبل نحو عام.

كما كانت البلدة مركزاً رئيسياً لقوات التحالف الدولي، قبل أن ينسحب الجيش الأمريكي بأوامر من الرئيس دونالد ترامب قبل نحو عام.

وتشهد أطراف البلدة الشمالية صدامات متقطعة بين قوات "قسد" التي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري من جهة والفصائل السورية المدعومة من أنقرة والجيش التركي من جهة ثانية.