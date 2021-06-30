سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قراران يقيدان دخول الإيزيديين لمعبد لالش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-30T16:48:55+0000
قراران يقيدان دخول الإيزيديين لمعبد لالش

شفق نيوز/ اصدر المجلس الروحاني الاعلى للايزيديين، يوم الأربعاء، قرارين للحفاظ على قدسية معبد لالش من قبل الزائرين.

وقال مسؤول إعلام مبعد لالش، لقمان سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "المجلس الروحاني قرر منع دخول أي شخص الى مزار الشيخ مصلح دون خلع حذائه، وكذلك عدم السماح بدخول النساء والفتيات من دون ارتداء أغطية على رؤوسهن".

وبين أن القرارين جاءا عقب تصوير أغنية داخل المعبد اعتبرها ناشطون ومثقفون ايزيديون تتضمن "إهانة للالتزامات الدينية المفروضة داخل المزار، منها ارتداء الاحذية والرقص داخل المعبد".

ويعد معبد لالش الواقع في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، أقدس الأماكن لدى أتباع الديانة الايزيدية.

related

داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

Date: 2020-12-24 10:54:29
داخلية اقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة لمكافحة فيروس كورونا

داخلية كوردستان تصدر حزمة قرارات لمواجهة تفشي كورونا

Date: 2021-04-12 18:17:35
داخلية كوردستان تصدر حزمة قرارات لمواجهة تفشي كورونا

المباشرة بقرارات جديدة لاستيراد السيارات في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-03 08:08:02
المباشرة بقرارات جديدة لاستيراد السيارات في إقليم كوردستان

دهوك.. ترميم المعبد الوحيد للديانة الإيزيدية في العالم

Date: 2020-08-29 14:51:32
دهوك.. ترميم المعبد الوحيد للديانة الإيزيدية في العالم

معبد لالش يشهد مراسم تنصيب "بابا شيخ" جديد للأيزيديين

Date: 2020-11-18 18:52:09
معبد لالش يشهد مراسم تنصيب "بابا شيخ" جديد للأيزيديين

بالصور.. لالش يشرع بطقس مقدس يقام سنوياً

Date: 2021-05-03 20:40:28
بالصور.. لالش يشرع بطقس مقدس يقام سنوياً