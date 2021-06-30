قراران يقيدان دخول الإيزيديين لمعبد لالش

شفق نيوز/ اصدر المجلس الروحاني الاعلى للايزيديين، يوم الأربعاء، قرارين للحفاظ على قدسية معبد لالش من قبل الزائرين.

وقال مسؤول إعلام مبعد لالش، لقمان سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "المجلس الروحاني قرر منع دخول أي شخص الى مزار الشيخ مصلح دون خلع حذائه، وكذلك عدم السماح بدخول النساء والفتيات من دون ارتداء أغطية على رؤوسهن".

وبين أن القرارين جاءا عقب تصوير أغنية داخل المعبد اعتبرها ناشطون ومثقفون ايزيديون تتضمن "إهانة للالتزامات الدينية المفروضة داخل المزار، منها ارتداء الاحذية والرقص داخل المعبد".

ويعد معبد لالش الواقع في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، أقدس الأماكن لدى أتباع الديانة الايزيدية.