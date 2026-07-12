قتيل و9 جرحى في حادثين منفصلين على طريق "السليمانية – بازيان" (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص إثر انقلاب صهريج محمل بالمشتقات النفطية على الطريق الرابط بين السليمانية وقضاء بازيان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن صهريجاً لنقل الوقود انقلب على طريق السليمانية - بازيان، ما أسفر عن الحادث، مبيناً أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث.

وفي حادث مروري آخر على الطريق ذاته، أوضح مسؤول قسم مرور بازيان العقيد شورش، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سيارة من نوع "كاديلاك" كانت متجهة من قضاء جمجمال نحو مدينة السليمانية، فقد سائقها السيطرة عليها بالقرب من مفترق دليجة، لتنحرف إلى المسار المقابل وتصطدم أولاً بشاحنة صهريج (تانكر)، قبل أن تواصل اندفاعها وتصطدم بسيارة أخرى من نوع "بروتون".

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص كانوا يستقلون سيارة الكاديلاك، فضلاً عن إصابة سائق سيارة البروتون، ليرتفع عدد المصابين إلى ستة أشخاص، وقد جرى نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان، أن الحالة الصحية لعدد من المصابين غير مستقرة، فيما باشرت الجهات المعنية إجراءاتها القانونية والتحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث.