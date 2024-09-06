"إقبال لافت على الاكلات الكوردية"..  مهرجان التذوق يختتم أعماله في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اختتمت اليوم جمعة في السليمانية فعاليات مهرجان التذوق الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، في حدائق سرجنار بمشاركة 40 عارضًا قدموا مأكولات شعبية كوردية وأعمالًا يدوية فلكلورية، وسط إقبال جيد من أهالي المدينة والسياح.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أكدت عزيمة عزيز، مديرة المهرجان، أن الهدف من هذا الحدث هو خلق سوق للتعريف بالمأكولات الشعبية الكوردية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للأيدي العاملة. وأضافت أن المهرجان حقق نجاحًا جيدًا من حيث الإقبال والتفاعل مع المعروضات.

وأضافت؛ أن المهرجان شهد إقبالاً لافتًا من الزوار المحليين والسياح، حيث أتيحت لهم فرصة تجربة الأطعمة الشعبية والتعرف على الحرف اليدوية التي تعكس التراث الكوردي العريق.