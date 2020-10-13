قانون الجنايات العليا العراقية على طاولة كوردستان و"يونيتاد"

شفق نيوز/ افاد مسؤول في حكومة كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن وفداً حكومياً من الاقليم بحث مع "يونيتاد" قانون محكمة الجنايات العليا العراقية.

وقال ديندار زيباري، منسق الرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كوردستان، لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من حكومة اقليم كوردستان عقد، اليوم، اجتماعاً مع فريق البحث في جرائم داعش (يونيتاد)".

وأوضح أن "عدداً من اعضاء برلمان الاقليم والقانونيين والقضاة وممثلي عدد من وزارات حكومة الاقليم كالداخلية والعدل قد شاركوا في الاجتماع".

وبين زيباري، أن "الاجتماع سلط الضوء على قانون محكمة الجنايات العليا العراقية، وكذلك بعض المقترحات التي تعطي الاستمرارية في عملية محاكمة مرتكبي الجرائم في تنظيم داعش".

وكان رئيس اقليم كوردستان نیجیرفان بارزاني قد اكد في حزيران 2020، أن الإقليم سوف ينسق مع مجلس النواب العراقي والسلطات الأخرى ذات الصلة في بغداد وأماكن أخرى لتعزيز مهمة "اليونيتاد"، وسيما لتعزيز الإطار القانوني لمحاكمة مرتكبي داعش بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.



