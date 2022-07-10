سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في كوردستان.. 23 مليار دينار شهرياً للصحة و21 ملياراً لحل مشكلة مائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-10T19:46:25+0000
في كوردستان.. 23 مليار دينار شهرياً للصحة و21 ملياراً لحل مشكلة مائية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تخصيص أكثر من ٢٣ مليار دينار شهرياً، لدعم القطاع الصحي في الإقليم، فيما رصدت 21 مليار دينار لحل مشكلة كسر الأنابيب بمدينة أربيل عبر شركة بريطانية.

وذكرت الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، أولت أهمية خاصة لمجال صحة المواطنين وللقطاع الصحي في الإقليم وتم تخصيص ٢٣ ملياراً و٤٥٠ مليوناً و٢٣٦ ألفاً دينار لهذا المجال".

وفي مجال الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية، أكدت حكومة كوردستان، "صرف مبلغ قدره ١٣ ملياراً و٧٥٠ مليون دينار شهرياً، لمجال توفير الغذاء"، لافتة إلى تخصيص "أربعة مليارات و٨٩٢ مليوناً و٧٣٩ ألف دينار للمستشفيات".

وأشارت حكومة الإقليم في البيان، إلى "تخصيص مليار و٤٤٨ مليوناً و٨٤٠ ألف دينار لتنظيف وتطهير المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى مليار و٧١٢ مليوناً و٢٥٨ ألفاً للمحروقات، ومليار و٦٦ مليوناً و٣٩٨ ألفاً لبدل العيادات".

إلى ذلك، رصد إقليم كوردستان 21 مليار دينار لحل مشكلة كسر الأنابيب في مشروع ماء الإفراز الثالث بمدينة أربيل، بحسب ما أكده مدير عام ماء إقليم كوردستان، آري أحمد، لوكالة شفق نيوز.

وقال إن "أسباب انكسار الأنبوب يعود إلى سببين، الأول هو الضغط الكبير عليه والثاني هو تلاعب بعض المواطنين به، لكن الكسر الذي حصل يوم الجمعة الماضي كان لأسباب فنية".

وأضاف أحمد، أن "حكومة الإقليم الآن، بصدد توقيع عقد مع شركة بريطانية، لتنفيذ مشروع ماء الإفراز الرابع، لحل مشكلة نقص المياه في مدينة أربيل".

related

كوردستان تجهز قرارات "مهمة" لمواجهة فيروس كورونا

Date: 2020-02-20 17:53:43
كوردستان تجهز قرارات "مهمة" لمواجهة فيروس كورونا

حكومة الاقليم تخصص 356 مليار دينار لمشاريع الماء في كوردستان

Date: 2022-05-29 18:27:12
حكومة الاقليم تخصص 356 مليار دينار لمشاريع الماء في كوردستان

اول تعليق من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني على الحكومة الجديدة لكوردستان

Date: 2019-07-10 15:54:36
اول تعليق من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني على الحكومة الجديدة لكوردستان

بعد حالة اشتباه.. كوردستان تعلن قدرتها على كشف سلالة كورونا الجديدة

Date: 2021-01-13 14:19:27
بعد حالة اشتباه.. كوردستان تعلن قدرتها على كشف سلالة كورونا الجديدة

حكومة إقليم كوردستان تناقش التزاماتها وحقوقها في الموازنة الاتحادية

Date: 2022-02-02 18:54:58
حكومة إقليم كوردستان تناقش التزاماتها وحقوقها في الموازنة الاتحادية

حكومة كوردستان: لن نساوم على حقوقنا الدستورية

Date: 2020-12-23 13:46:26
حكومة كوردستان: لن نساوم على حقوقنا الدستورية

كوردستان تحذر من تدابير عسكرية أحادية وترجح نزوحاً كبيراً صوب الاقليم

Date: 2019-10-09 16:29:32
كوردستان تحذر من تدابير عسكرية أحادية وترجح نزوحاً كبيراً صوب الاقليم

حكومة كوردستان تعلن جملة قرارات وتتفق مع بغداد لتسلم مليون لتر بنزين يومياً

Date: 2021-09-01 15:25:40
حكومة كوردستان تعلن جملة قرارات وتتفق مع بغداد لتسلم مليون لتر بنزين يومياً