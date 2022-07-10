في كوردستان.. 23 مليار دينار شهرياً للصحة و21 ملياراً لحل مشكلة مائية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تخصيص أكثر من ٢٣ مليار دينار شهرياً، لدعم القطاع الصحي في الإقليم، فيما رصدت 21 مليار دينار لحل مشكلة كسر الأنابيب بمدينة أربيل عبر شركة بريطانية.

وذكرت الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، أولت أهمية خاصة لمجال صحة المواطنين وللقطاع الصحي في الإقليم وتم تخصيص ٢٣ ملياراً و٤٥٠ مليوناً و٢٣٦ ألفاً دينار لهذا المجال".

وفي مجال الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية، أكدت حكومة كوردستان، "صرف مبلغ قدره ١٣ ملياراً و٧٥٠ مليون دينار شهرياً، لمجال توفير الغذاء"، لافتة إلى تخصيص "أربعة مليارات و٨٩٢ مليوناً و٧٣٩ ألف دينار للمستشفيات".

وأشارت حكومة الإقليم في البيان، إلى "تخصيص مليار و٤٤٨ مليوناً و٨٤٠ ألف دينار لتنظيف وتطهير المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى مليار و٧١٢ مليوناً و٢٥٨ ألفاً للمحروقات، ومليار و٦٦ مليوناً و٣٩٨ ألفاً لبدل العيادات".

إلى ذلك، رصد إقليم كوردستان 21 مليار دينار لحل مشكلة كسر الأنابيب في مشروع ماء الإفراز الثالث بمدينة أربيل، بحسب ما أكده مدير عام ماء إقليم كوردستان، آري أحمد، لوكالة شفق نيوز.

وقال إن "أسباب انكسار الأنبوب يعود إلى سببين، الأول هو الضغط الكبير عليه والثاني هو تلاعب بعض المواطنين به، لكن الكسر الذي حصل يوم الجمعة الماضي كان لأسباب فنية".

وأضاف أحمد، أن "حكومة الإقليم الآن، بصدد توقيع عقد مع شركة بريطانية، لتنفيذ مشروع ماء الإفراز الرابع، لحل مشكلة نقص المياه في مدينة أربيل".