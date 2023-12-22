في أربيل.. بازار للأعمال اليدوية بمناسبة رأس السنة (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة، بازار للأعمال اليدوية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقالت لندا برهم وهي إحدى المشاركات في البازار لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركتها تضمنت صنع شموع عطرية يدوية وتزيينها وعرضها للبيع في هذا البازار حيث تشارك فيه العديد من النساء من أصحاب مواهب في الأعمال اليدوية".

من جانبه قال أحمد سمير وهو أحد زوار البازار لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة النساء في الغالب في هذا البازار امر مهم لانه يشجع على دخول المرأة الى سوق العمل من خلال مواهبها في مجال الاعمال اليدوية ما يجعلها قادرة على فتح مشروع خاص بها أو توسيع مشاريعها الصغيرة أكثر".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البازار بمناسبة رأس السنة و يستمر لمدة يومين في مدينة اربيل.